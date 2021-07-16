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Biyografi Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta nereli? Aurelio Buta kaç yaşında? Aurelio Buta hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta nereli? Aurelio Buta kaç yaşında? Aurelio Buta hangi takımda oynuyor?

Aurelio Buta kimdir? sorusu Fenerbahçe’nin transfer etmek için kollarını sıvamasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki Aurelio Buta nereli? Aurelio Buta kaç yaşında? Aurelio Buta hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 08:19:00 - 2021-07-16 08:20:10
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta nereli? Aurelio Buta kaç yaşında? Aurelio Buta hangi takımda oynuyor?

Aurelio Buta 10 Şubat 1997 tarihinde Angola’da doğdu. Sağ bek pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcudur. Pro League ekiplerinden Royal Antwerp'te forma giymektedir.

6 Ağustos 2016'da Buta, Benfica B ile Cova da Piedade'ye karşı ilk profesyonel maçına çıktı. 31 Ağustos 2017'de Belçika ekibi Royal Antwerp FC ile sezon sonuna kadar kiralık bir sözleşme imzaladı. Bir sonraki sezon Antwerp ile 3 yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı.

Başarıları

Benfica

UEFA Gençlik Ligi ikincisi: 2016-17

Antwerp

Belçika Kupası: 2019-20

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