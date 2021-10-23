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Okur Postası 'AÜ’nün kayıt sürelerinin uzatılmasını istiyoruz!..'
Okur Postası

'AÜ’nün kayıt sürelerinin uzatılmasını istiyoruz!..'

Gazetemiz okurlarından Ramazan Sönmez "AÜ’nün kayıt sürelerinin uzatılmasını istiyoruz!..” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 10:44:00 -
'AÜ’nün kayıt sürelerinin uzatılmasını istiyoruz!..'

Ben Anadolu Üniversitesi Öğrencisiyim. Kayıt başvurusu yaptım ancak harç ücretinin ödeyememiştim. Malumunuz ekonomik durum ve Üniversite harç ücretlerinin yüksek olması sebebiyle kayıt ücretini ödeyemedim, şu an ödeme gücüm var ancak kayıt süresi dolmuştur.

Anadolu Üniversitesinin de 4 dönem üst üste kayıt yenilenmediği takdirde kayıtların silineceği hakkında mesaj göndermiştir. Sizlerden isteğim Anadolu Üniversitesinin kayıt sürelerinin uzatılmasını gündeme getirmeniz. Sizler gündeme getirdiğiniz takdirde Anadolu Üniversitesi de kayıt sürelerini mutlaka uzatacaktır. Çünkü sadece ben değil binlerce kişi belli sebeplerden ötürü kayıt yaptıramamıştır.

Ekte kayıt uzatılmasını isteyenlerin yorumlara yazmış olduğu sadece bir bölümünün ekran görüntüsü vardır. Çok bir süre de istemiyoruz 2-3 günlük uzatılma yetecektir.

Kayıtların uzaması ben ve benim gibi kayıt yenileyemenleri memnun edecektir. AK Parti iktidarının her zaman mağdurların yanında olduğunun bilincindeyim. Siz büyüklerimizden bu konuda duyarlı davranmanızı ve mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesini istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

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