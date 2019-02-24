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AÜ’den şehit ve gazi çocukları ile şehit yakınlarına jeste teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü tarafından şehit ve gazi yakınlarının ardından kahramanların anne ve babasından da eğitim öğretim giderinin alınmama kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:15
AÜ’den şehit ve gazi çocukları ile şehit yakınlarına jeste teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü tarafından şehit ve gazi yakınlarının ardından kahramanların anne ve babasından da eğitim öğretim giderinin alınmama kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.


Vatan için can verenlerin geride bıraktığı emanetlerine herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Abbas Gündüz, AÜ’nün şehit anne ve babasına yapılan jestin çok değerli olduğunu belirtti. AÜ Açıköğretim Sistemi’ne dahil olanların ödediği eğitim ve öğrenim giderinin, şehit ile gazilerin çocuklarından alınmadığını belirten Abbas Gündüz, rektörlük tarafından alınan kararla, terör ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin çocuklarının yararlandığı bu hakkın, ‘kahramanların’ anne ve babalarına da tanındığını dile getirdi. Gündüz, “Daha önce kayıt yaptırıp eğitim ve öğrenim giderini yatıran şehit ve gazi anneleri ile babalarının ödediği paralar da iade edilecek. Osmanlı-Rus savaşında ’Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar’ ve ‘bebem anasız büyür ancak vatansız büyüyemez’ diyerek bebeğini beşikte bırakıp 93 Harbi’nde vatan savunması için cepheye koşan Nene Hatun’un ruhunun aynısını bugün eğitimde gösteren Nene Hatun’un torunlarından Anadolu ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, dün olduğu gibi bugünde her daim şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu bir daha gösterdi. Açıköğretim Sistemi’nde şehit çocukları eğitim giderleri ödemeden eğitim alıyordu. Bu kapsamı şehit ve gazilerin anne ve babalarına da sağlayarak bir kez daha vatan, millet, bayrak, şehit, gazi sevgisini gösterdi. Şehit ve gazileri yetiştiren, büyüten anneye ve babaya da bu imkanı sağlayan değerli Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak teşekkürü bir borç biliriz. Böyle vatan evlatları olduğu sürece kimse bayrakları indiremez, ezanları susturamaz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:15
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