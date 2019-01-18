AÜ'den "Sanal belgelik" projesi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ), Türk halkbilim uzmanı Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek'i anlatan ve Türkiye'de ilk kez 500 kişinin destek verdiği sanal belgelik çalışmasını tamamladı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de bir sosyal bilimci için hazırlanan ve ilk kapsamlı çalışma olan "Sedat Veyis Örnek Belgeliği"nin hazırlandığı bildirildi.

Proje kapsamında, Örnek'in 7 kitabı dahil tüm akademik ve sanatsal yayınları, 8 milimetrelik filmleri ve 600'den fazla fotoğrafı ile ünlü halkbilimcisi hakkında bugüne kadar yazılanlar ve proje ekibinin yaptığı yayınların tamamı bir araya getirildi.

Açıklamada, tiyatro oyunları ve öyküleriyle de tanınan Örnek için yapılan projenin 3 yıl sürdüğü ve AÜ Rektörü Erkan İbiş'in de destek verdiği belirtildi.



- Görme engelliler unutulmadı

"Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında, görme engelliler için ayrı bir çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Örnek’in yazdığı ve çevirdiği hikayeler ile tiyatro oyunlarının, seslendirme sanatçıları ve tiyatro oyuncularınca seslendirildiği açıklandı.

Proje ekibi, sanal belgelik çalışmalarıyla birlikte derledikleri tüm malzemeyi kitaplaştırmanın yanı sıra Örnek hakkında bir dergi özel sayısı ve bir biyografi kitabı da hazırladı.

Ankara Üniversitesinin, http://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr adresi ile ev sahipliği yaptığı çalışmaya, ücretsiz ve şifresiz olarak erişimin sağlanabildiği bildirildi.

Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Doç. Dr. Meryem Bulut ve Doç. Dr. Günseli Bayraktutan ise çalışmanın bir bellek oluşturarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunduğunu ve benzer projelerin Türkiye'de sosyal bilimler alanının güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını açıkladı.