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AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya İpekyolu’nda İzler Çalıştayı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Avrasya Milli Üniversitesi Tasarım Fakültesi işbirliğiyle “Orta Asya’dan Anadolu’ya İpekyolu’nda İzler” konulu resim ve grafik tasarım çalıştayıgerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:22
AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya İpekyolu’nda İzler Çalıştayı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Avrasya Milli Üniversitesi Tasarım Fakültesi işbirliğiyle “Orta Asya’dan Anadolu’ya İpekyolu’nda İzler” konulu resim ve grafik tasarım çalıştayıgerçekleştirildi.


Güzel Sanatlar Fakültesi atölye ve sergi salonlarında gerçekleştirilen çalıştayda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Semih Büyükkol, İpekyolu Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Geleneksel Sanatlar Bölümü Öğr. Üyesi ve İpekyolu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç Dr. Ömer Zaimoğlu ve Avrasya Milli Üniversitesi Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Baıdabekov Auyez Kenesbekuly açılış konuşmaları yaptı.


Katılımcılar konuşmalarında Kazakistan ve Türkiye gibi iki kardeş ülke arasındaki kültürel işbirliğinin önemine değinerek, Orta Asya’dan Türkiye’ye ulaşan tarihi İpekyolu’nun günümüzde ekonomi ve dış politikanın yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleriyle de bağlantıları kuvvetlendirme amacında oldukları vurguladı. Çalıştay sırasında Avrasya Milli Üniversitesi Tasarım Fakültesi öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi atölye ve sergi salonlarında resim yaparak sergilediler.Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Zor grafik çalışmalarını yürüttü.


İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Araştırma Merkezi bünyesinde Sanat ve Tasarım Uygulama Laboratuvarı kurulacağı bilgisini paylaşarak, ‘Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Dünyası ve İpekyolu üzerindeki bütün medeniyetlerle her alanda yeni işbirliklerinin geliştirmesi için çalışmalarına devam edecektir.’diye konuştu.


Çalıştay sonrasında Avrasya Milli Üniversitesi Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Baıdabekov Auyez Kenesbekuly ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret ederek Üniversitelerinde hazırladıkları “KÜLTİGİN” konulu hediyelerini takdim ettiler. Rektör Ünal, Akdeniz Üniversitesi’nin tüm dünyadaki üniversitelerle olduğu gibi kardeş ülke Kazakistan’ın büyük Üniversitelerinden Avrasya Milli Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ve bu işbirliğini arttırma gayretinde olduklarını SÖYLEDİ.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:22
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