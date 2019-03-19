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AÜ’de hizmet içi eğitim toplantısı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), idari personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim-Değerlendirme Toplantısıdüzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 10:40
AÜ’de hizmet içi eğitim toplantısı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), idari personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim-Değerlendirme Toplantısıdüzenlendi.


Hizmet İçi Eğitim-Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, dünyanın hızla değiştiğine dikkat çekti. Yaşanan değişimin, her alanda gelişmeyi sağladığını ifade eden Serinoğlu, “Değişime ayak uydurmanın ve çağı yakalayabilmenin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu kapsamda düzenlediğimiz Hizmet İçi Eğitimin; işlemlerin mevzuata ve günün gereklerine uygun olarak yürütülmesine, uygulama alanlarında birlikteliğin sağlanmasına ve işleyişin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.


Hızla gelişen ve büyüyen bir üniversite olarak özellikle son üç yılda önemli başarılara imza attıklarını belirten Serinoğlu; Üniversitenin başarılarının ardında özverili çalışmalarıyla idari personellerin emeğinin büyük olduğunu vurguladı.


Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde iki gün süren eğitimde, 2018 yılı değerlendirmesi, muhasebe-bütçe faaliyetleri, norm kadro çalışmaları ele alındı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:40
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