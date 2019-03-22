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AÜ Rektörü Ünal’dan yuva kuran hareket

AÜ Rektörü Prof.

22 Mart 2019 Cuma 11:09
AÜ Rektörü Ünal’dan yuva kuran hareket

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, annesi ve babası vefat eden öğrencisine, "Merak etme oğlum. Ben senin rektörünüm ama annen ve baban da olurum" dedi ve eşiyle birlikte gidip öğrencisine sevdiği kızı istedi.


Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden kurduğu esprili diyaloglarla gündeme gelen ve öğrenci dostu olarak bilinen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, son yaptığı hareketle bir yuvanın da temellerini attı. 17 Haziran 2017’de öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’nun daveti üzerinde öğrenci evine iftar yemeğine gidip sosyal medya üzerinden, "Davete icabet ettik. 19 yıl aradan sonra öğrenci evinde iftardayız. Menüde menemen var. Misafirperver Mehmet, Rıza ve Bilal’e teşekkürler" diyerek fotoğraf da paylaşan Ünal, öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’yla sohbet arasında annesi babası olmadığı için sevdiği kızı isteyemediğini öğrendi.


Kalfaoğlu, "Hocam ben sevgilimi ailesinden isteyerek söz kesmek istiyoruz. Ama annem ve babam vefat ettiği için kızı istemek biraz zor olacak" diyerek, Ünal’a sıkıntısını paylaştı. Prof. Dr. Ünal ise, "Oğlum merak etme. Ben senin rektörünüm ama anne, baban da olurum" dedi ve öğrencisine bu konuda söz verdi.


Dün akşam saatlerinde ise Prof. Dr. Mustafa Ünal, eşi Doç. Dr. Betül Ünal ile birlikte Pazarlama Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’na (29), yine Akdeniz Üniversitesinin Eski Çağ Bölümü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Sanlı’yı (25) ailesinden istedi.



"Değerli hocamız beni aradı, unutmamış"


Çok mutlu olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Rektör hocam, öğrenci evimize iftar yemeğine gelmişti. Yemekte çok güzel bir samimiyetimiz oldu, konuştuk ve sohbet ettik. Konuşma sırasında hocamıza sevgilim olduğunu, onunla nişanlanmak istediğimi belirttim. Anne ve babamın vefat ettiği için bunun biraz zor olacağını da söyledim. Sonra dertleştik, hocam da bana, ‘Merak etme oğlum. Ben senin rektörünüm ama anne ve baban da olurum’ dedi. Bu şekilde görüştük, fazla da inanmak istemedim. Sonra aradan zaman geçti, değerli hocamız beni aradı, unutmamış. Sevgilimle devam edip etmediğimizi sordu, ben de devam ettiğimizi söyledim. ‘Hocam ailesi biraz zorluyor’ dedim. O da bana, ‘Sen kızın ailesine söyle yanıma gelsinler’ dedi. Nişanlımın ailesi hocamızın yanına gitti, tanıştılar ve biraz sohbet ettiler. Rektör hocamız, ailesine ‘İstemeye ben geleceğim’ dedi. Onlar da böyle bir teklifi reddedemediler" şeklinde konuştu.


Hala çok şaşkın olduğunu dile getiren Kalfaoğlu, "Dün akşam ise kıymetli eşiyle beraber geldiler ve kızı istediler. Biraz heyecanlıyım. Hala da çok şaşkınız. Okulda arkadaşlarımız, ‘Acaba rektörün dublörü mü geldi? Böyle bir şey olamaz’ diyorlar. Ama canlı canlı karşımızda duruyordu, bizimle konuştu ve sohbet etti. Hocamızın ve kıymetli eşinin sayesinde kızı Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle istedik. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


Düğün tarihlerini henüz netleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Rıza Kalfaoğlu, Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da düğüne katılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:09
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