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AÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin emekli oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Prof.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:15
AÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin emekli oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Gültekin emekli oldu.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gültekin emekli oldu.


Mesleki yaşamı boyunca başhekimlik, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi pek çok idari görevde bulunan Prof. Dr. Gültekin için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon’da emeklilik töreni düzenlendi.


Törende Gültekin, “Yolumun önemli kilometre taşlarını ve dönemeçlerini paylaşmaya çalıştım. Bu yolda bana eşlik eden arkadaş ve dostlarıma hayatıma dokundukları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. O kadar gurur duydum ki buraya geldiğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için. Dileğim yine birlikte olmak ve yollarımızın hep bir yerlerde kesişmesi. Sağ olun, var olun” dedi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, AÜ Eski Rektörü Yaşar Uçar, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derya Mutlu, Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Prof. Dr. Tomris Özben, AÜ Emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gönül Mutlu, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Özyurt, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Doç. Dr. Berrin Esen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülşen Hasçelik de birer konuşma yaparak Prof. Dr. Gültekin ile ilgili güzel anılarını paylaştı.


Konuşmaların sonunda Tıp Fakültesi Dekanlığı, mesleki ve sivil toplum kuruluşları tarafından Gültekin’e günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:15
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