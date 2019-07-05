AÜ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi aldı

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tetkikini başarıyla tamamlayarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel; “Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Eylül 2017’de başladığımız uzun (18 ay süren), zor ve stresli, motivasyonu yüksek bir sürecin sonunda Şubat 2019’da çalışmalarının sonuna geldik ve Şubat 2019’da TS EN ISO 9001:2015 kalite belgesini almaya hak kazandık. Kalite çalışmaları sayesinde fakültemizde; Standart sağlandı, bakış açımız gelişti, daha sistematik çalışmaya başladık, riskleri erken fark etmeye başladık ve risk yönetimi kolaylaştı, kaynaklar belirlendi, öğrenci odaklı yaklaşım gelişti, birimler arası etkili koordinasyon ve iş birliği sağlandı” dedi. Ayrıca Prof. Dr. ÖNCEL, Bu süreçte bizi her zaman destekleyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere, tüm üniversite üst yönetimine, üniversitemiz Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörüne ve ekibine, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğüne, kalite çalışmalarında 18 ay boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm fakülte öğretim elemanlarına ve idari personeline emekleri, katkıları ve çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş konuşmasında, fakültenin kalite yönetim sistemi belgesi almak için büyük çaba gösterdiğini, TSE ve Akdeniz Üniversite işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğin söyledi.

Rektör Ünal: "Gurur verici"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise 2015 yılında kurulmuş ve 2017 yılı itibariyle eğitim öğretime başlamış Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu kadar kısa sürede eğitim öğretimde kalite standartlarını yakalayarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldığını görmenin gurur verici olduğuna dikkat çekti. Prof.Dr.Ünal, "Akdeniz Üniversitesi olarak tüm paydaşlarımızın gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın temelinde üniversitemizin tüm birimlerinde oluşturduğumuz toplam kalite yönetim anlayışına uygun sürdürülebilir bir kalite kültürü anlayışı yer alıyor. Bugüne kadar yaptığımız kalite çalışmaları kapsamında 8 akademik birimimiz, 1 idari birimimiz ve hastanemiz kalite belgesi almaya hak kazandı. Ancak Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi kalite belgesini kampüs alanı dışında ilk alan fakülte olması bakımından ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş’a da teşekkür eden Rektör Ünal, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin aldığı belgelerin ciddi anlam taşıdığının farkında olduklarını ve bundan sonra da kalitenin temsilcisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Belge takdiminin ardından tören son buldu.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının konferans salonunda yapılan TSE belge takdim törenine; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Aalkan, bir dönem önceki Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, akademik ve idari personel katıldı.