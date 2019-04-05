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AÜ ile PTT arasında iş birliği protokolü

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik:- "AÜ'deki öğretim üyelerimizin ve çalışanların PTT hizmetlerinden en uygun ve en ekonomik şartlarda istifade edebilmeleri için iş birliği yapıyoruz"

05 Nisan 2019 Cuma 18:54
AÜ ile PTT arasında iş birliği protokolü

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçirdiklerini söyledi.

Üniversiteye ve eğitime destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getiren Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imizin ve ülkemizin göz bebeği dünyadaki önemli üniversitelerden biri olan AÜ'de yine bu ülkenin istikbalinde ve istiklalinde olmuş 178 yıllık bir şirketi olan, iyi gününde kötü gününde, halkıyla milletiyle devletiyle beraber olmuş iki kuruluşun önemli bir iş birliğinin imzalarını atacağız. Kıymetli hocalarımızın yapmış oldukları araştırmaları, ilmi çalışmaları hem kendi kuruluşumuzda ve hem de Türkiye'nin hizmetinde sunmak üzere onların yapmış oldukları Ar-Ge faaliyetlerinde biz de kendi kurumlarımızda istifade edeceğiz. Bir taraftan da değerli başta öğrencilerimizin, AÜ'deki öğretim üyelerimizin ve çalışanların PTT hizmetlerinden en uygun ve en ekonomik şartlarda istifade edebilmeleri için iş birliği yapıyoruz."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da PTT'nin ülkedeki en önemli kurumların başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"PTT, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından biri olarak günümüzde devamlılığını sürdürmekte. Biz üniversite olarak, PTT ile bir iş birliği yapmanın öneminin bilincindeyiz. Burada öğrencilerimiz, personelimiz iş birliğinde olduğumuz diğer kurumlar, bizim için önemli bir yol gösterici ve partner. AÜ olarak, 81 ilde 19 ülkede birçok iş ve işlem yapıyoruz. Bu nedenle de PTT bizim için önemli bir birim olarak hem misyonuyla hem karakteristik yapısıyla ve ekibiyle bizim için önem arz ediyor."

Konuşmaların ardından Çomaklı ve Bozgeyik, kargo kurye anlaşmasından üniversite personeli ve öğrencilerinin yararlanması, üniversitenin PTT'nin dijital arşiv hizmetlerinden faydalanmasını da kapsayan 23 maddelik protokole imza attı.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:54
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