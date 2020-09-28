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Gündem ATV'nin erkek erkeğe yatak sahnesi tekrar gündeme geldi
Gündem

ATV'nin erkek erkeğe yatak sahnesi tekrar gündeme geldi

2010 yılında "Kılıç Günü" adlı dizide iki erkeği aynı yatağa sokup topluma zehir aşılayan ATV ekranları rezilliklerini yıllardır aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 01:59:00 - 2020-09-28 02:00:07

Evlilik programı adı altındaki ahlaksızlıklar, insanların en mahrem olaylarını dahi reyting malzemesi yapan sözde dedektif programlar, konularıyla aile yapısına dinamit döşeyen dizi-filmler derken geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un defalarca kez yaptığı ama milletin "bu kadar da olmaz" dediği bir canlı yayında yaşananlar artık sabırları taşırdı. 

Kocasını, babası yaşındaki komşusuyla aldatan kadın, çocuğunun kocasından değil komşusundan olduğunu iddia etmiş, bu iddia sonucu DNA testi neticesinde çocuğun kendi kocasından olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu sonucu adeta sevinç çığlıklarıyla karşılayan "ahlaksız kadın" yaptığı çirkinliğe, zinaya "elhamdulillah" deme "saygısızlığını" göstermişti. 

Sosyal medya ortamına bomba gibi düşen bu ahlaksız sahne bir takım şuurlu müslümanlar ve ahlaklı insanlar tarafından şiddetle kınandı. 

Bu tür olayların sosyolojik etkilerini zerre kadar umursamayıp aldığı reytingle cebini doldurmaya çalışan yayıncı ve yapımcı kuruluşlar hakkında sosyal medyada #esraerolkaldirilsin ve #atvkapatılsın hastagleri kısa sürede gündem oldu. Hal böyleyken duyarlı insanlar ATV'nin daha önce yayınladığı rezillikleri ve özellikle yayınladığı diziyle iki erkeği aynı yatağa sokan sahneyi tekrar gündeme getirdi. 

Vatandaşlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK)'nu tür olayları millete bala sürülmüş zehir gibi yutturan tüm yayın kuruluşları hakkında harakete geçmeye davet etti.

 

Yeni Akit Gazetesi

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