ATV ile gezi ölümle bitti Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesineyaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Nurettin Uzun (66), ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun (59), ağır yaralandı.Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.