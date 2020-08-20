Atv en eski özel kanallardan biridir. Yayınladığı sayısız film, dizi ve programlarla ilgi çeken Atv’yi yakınınızda televizyon olmasa da internet üzerinden izlemeniz mümkün. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Atv’nin canlı yayınını takip edebileceğiniz gibi dizilerin eski bölümlerini de takip etmeniz mümkün. Peki, ATV canlı yayını nasıl izlenir?

Atv kimin

Atv 1993 yılında kuruldu. Dinç Bilgin tarafından kurulan Aktif Televizyonu 2013 senesinde Turkuvaz Medya bünyesinde yer almaya başladı.

Atv canlı

Atv’de sabah kuşağında haber ardından da reality Show yayını yer alıyor. Saat 13.00’te yayınlanan haber bülteninin ardından akşam haberlerine kadar öğle kuşağında tv dizileri, canlı programları yayınlanıyor. Gün içerisinde televizyon bulanmayan yerlerde Atv’yi izlemek isteyenler “Atv canlı nasıl izlenir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Atv canlı yayınını iki ayrı yöntemle izleyebilirsiniz.

atv.com.tr ana sayfasına giriş yaptığınızda sağ üst köşede "Canlı Yayın" ifadesine tıklayarak Atv yayınına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Atv canlı yayınını youtube üzerinden izlemeniz de mümkün. YouTube'a giriş yapın ve Atv'yi aratın. Atv kanalında canlı yayın kısmına tıklayarak Atv'yi kolaylıkla seyredebilirsiniz.

Atv dizilerin tekrarları nasıl izlenir?

Atv’de yayınlanan dizilerin tekrarlarını internet üzerinden izlemeniz mümkün. Bunun için yine iki seçeneğiniz var. Atv resmi internet sitesinden diziler bölümüne tıklayarak yeni ve eski tüm dizilerin bölümlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Youtube Atv sayfasından da dizileri takip edebilirsiniz.

Atv canlı programların tekrarı var mı?

Atv’de yayınlanan programlar vatandaşların dikkatlerini çekiyor. Kaçırdığınız programları Atv resmi internet sitesi üzerinden ve Youtube kanalından seyredebilirsiniz. Atv’de yayınlanan programlar tekrarlarını program bittikten 3-4 saat içiresinde internetten izleyebilir.