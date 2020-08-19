Türkiye'de uzun yıllar tek kanallı dönem yaşandı. Ardından özel televizyon kanalları konusunda önemli adımlar atıldı. 12 Temmuz 1993'te Atv test yayınlarına başladı. 9 Eylül 1933'te ise Atv normal yayınlarına başladı. 1993 yılında günümüze pek çok dizi ve programa ev sahipliği yapan Atv halen en çok izlenen ulusal kanallardan biridir.

Atv ne zaman kuruldu? | Atv ne zaman açıldı?

1993 Dinç Bilgin tarafından kurulan Aktif Televizyonu yani ATV yıllar içerisinde pek çok kez el değiştirdi. 2013 yılında ise Atv, Turkuvaz Medya bünyesine geçti.

Atv'nin sahibi kim?

Pek çok kişi Atv’nin kime ait olduğunu merak ediyor. Turkuvaz Medya Grubu’nun sahibi Orhan Cemal Kalyoncu’dur.

Atv dizileri

Atv ekranlarından geçmiş yıllar bugüne kadar pek çok önemli dizi yayınlanmıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, İkinci Bahar, Avrupa Yakası, Asmalı Konak gibi dizileri efsaneler arasında yer almaktadır. Son dönemde Atv ekranlarında yayınlanan diziler de merak ediliyor. İşte, Atv dizileri:

Kuruluş Osman,

Bir Zamanlar Çukurova,

Hercai,

Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

Gençliğim Eyvah,

Gel Dese Aşk,

Beni Bırakma.

Atv yayın akışı | Bu akşam Atv'de hangi dizi film var?

İnternet hayatlarımızın merkezine oturmuş olsa da özellikle akşam saatlerinde neredeyse tüm evlerde televizyonlar açılır. Dizi ve filmleri yakından takip edenler günlük yayın akışlarını sık sık internetten araştırıyor. Atv’nin yayın akışını her gün güncel olarak takip edebilirsiniz. Atv yayın akışına ulaşmak için “atv.com.tr/yayin-akisi” sayfasından kontrol edebilirsiniz.

Atv frekans

Atv’yi uydu alıcısında vasıtasıyla izlemek isteyenler kurulum yaparken ATV için hangi frekansı girmesi gerektiğini merak ediyor. ATV’yiDigitürk’ten 25 numaralı kanaldan izleyebilirsiniz. İşte, Atv uydu frekansı:

Frekans: 12053 Mhz

SymbolRate:27500

FECB5/6

Pol:Yatay (Horizontal)

Atv canlı yayın | Atv youtube

Atv’yi internet üzerinden de takip edebilirsiniz. atv.com.tr'ye giriş yaptığınızda sitenin sağ üst köşesinde bulunan 'Canlı Yayın' kısmına tıklayarak Atv'yi canlı olarak isleyebilirsiniz. Ayrıca Atv Youtube kanalı üzerinden de Atv'yi canlı olarak takip etmeniz mümkün.

Atv dizileri internetten nasıl izlenir?

Atv’de şimdiye kadar onlarca dizi yayınlanmış durumda. Yayınlanmış bölümleri yeniden izlemek isteyenler atv.com.tr üzerinden dizilerin bölümlerine ulaşabilir. Hatta final yapmış olan dizeleri bile atv’nin resmi sitesi üzerinden izlemeniz mümkün.

Atv programlarının tekrarı nasıl izlenir?

Atv ekranlarından haber bültenlerinin yanı sıra pek çok program da yayınlanıyor. Kaçırdığınız programların tekrarlarını ise dizilerde olduğu gibi atv.com.tr üzerinden izlemeniz mümkün.

Atv üye ol | Atv üye girişi

Atv internet sitesine üye olarak dizileri, programları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Üye olmak için Atv resmi sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Sitenin alt kısmında arama butonunun hemen yanında Üye Ol kısmı yer alıyor. Üye ol butonuna tıklayıp siteye üye olabilirsiniz.