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ATÜ’de mezuniyet coşkusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Sarıçam Kampüsü’nde düzenlendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:05
ATÜ’de mezuniyet coşkusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Sarıçam Kampüsü’nde düzenlendi. Mühendislik ve İşletme Fakültesi’nden 136 lisans öğrenci, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Bilişim Enstitüsünden 236 öğrenci diplomalarını alırken, mezuniyet sevinçlerini törenle kutladılar.


ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Prof. Dr. Hasan Kurtaran’ın yer aldığı programda, fakülte dekanları, öğretim görevlileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve veliler de hazır bulundular.


Törende konuşma yapan Rektör Tümay, üniversitenin ikinci yıl mezunlarını verdiğini, ancak Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ismiyle ilk mezunlarını vereceğini belirterek, şunları söyledi:


"Sizler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih ettiniz. Bazılarınız, Adana dışından geldiniz. Üniversitede dersler, sınavlar, laboratuvarlar, araştırmalar, ödevler, projeler ve stajlarla dolu bir öğrencilik hayatı geçirdiniz. Sonunda bu zorlu süreci tamamladınız ve diplomanızı hak ettiniz. Sizleri, gösterdiğiniz bu başarıdan dolayı tüm kalbimle tebrik ediyorum."


Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Uludağ, diplomasını Rektör Tümay’ın elinden aldı.


Program, konferans salonunda gerçekleşen konuşma ve plaket merasiminin ardından tören alanında oluşturulan platformda gerçekleşen kep atma etkinliğiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:05
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