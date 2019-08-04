Attan düşen çocuk ağır yaralandı Aydın’ın Efeler ilçesinde bindiği attan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bindiği attan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocagür Mahallesi’de yaşayan 11 yaşındaki Mert Ö. sulama kanalı yakınında bir ata binerek dolaşmaya başladı. Bir süre atla dolaşan küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek attan düşerek kafasını yere çarptı. Babası Mustafa Ö. attan yere düşen oğlunu görünce hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük çocuk ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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