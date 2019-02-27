AT&T-Time Warner birleşmesi için yapılan temyiz başvurusu reddedildi

ANKARA (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, telekomünikasyon şirketi AT&T ile televizyon, sinema ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Time Warner şirketler grubunun birleşmesini engellemek üzere açtığı temyiz davasını kaybetti.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Washington DC Temyiz Mahkemesi, Bakanlığın birleşmeye karşı açtığı dava için yaptığı temyiz başvurusunu görüştüğü davada, davacı tarafın itirazını haksız bularak hükmü onayladı.

Temyiz Mahkemesi, kararında davalı taraf olan AT&T'nin Netflix gibi yayın altyapısı ve içerik hizmetlerini internet üzerinden birleştiren yeni yayıncılık modellerinin yarattığı rekabetin tekel oluşmasını önleyeceğine dair yaptığı savunmayı haklı buldu.

Adalet Bakanlığının kararı, ABD Yüksek Mahkemesine taşıma hakkı bulunmasına rağmen, Bakanlık temsilcileri bu yola başvurmayacaklarını açıkladı.



ABD Adalet Bakanlığı, AT&T'nin Time Warner şirketler grubunu 85,4 milyar dolara satın almasının ardından bu birleşmeyi çapraz tekelleşme yaratarak sektörde haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle geçen yıl yargıya taşımıştı.

Federal Mahkeme, 12 Haziran 2018'de aldığı kararla AT&T'nin Time Warner ile birleşmesine onay vermişti. Birleşme süreci kararın açıklanmasından 2 gün sonra tamamlanmıştı. Adalet Bakanlığı 13 Temmuz'da kararı temyize götürmüştü.

Time Warner'ın bünyesinde, Time dergisi ve haber televizyonu CNN'in yanı sıra Warner Bros. ve HBO gibi film ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım ve dağıtım şirketleri bulunuyor.

ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T'nin bünyesinde ise ABD'nin en geniş uydu yayınları hizmeti veren firması DirecTV yer alıyor.