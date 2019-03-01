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ATSO’nun kadın ve genç girişimciler icra komiteleri seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri ATSO’da yapıldı.

01 Mart 2019 Cuma 09:38
ATSO’nun kadın ve genç girişimciler icra komiteleri seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri ATSO’da yapıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde odalar ve borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağı TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.


TOBB tarafından yeniden yapılandırılarak sayıları artan Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerle İcra Komitesi üyelerini seçti.


Kadın Girişimciler Kurulu’nda seçime tek liste olarak giren Ayşe Gül’ün listesi kazanırken, Genç Girişimciler Kurulunda ise Mustafa Ölçer ve Ahmet Yolcu tarafından hazırlanan 2 listenin yarıştığı seçimde Ahmet Yolcu’nun hazırladığı liste kazandı.


TOBB tarafından belirlenen seçim takvimine göre Mart ayının ilk haftasında İcra Komitesi üyelerinin oyları ile 81 ilde TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları seçilecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:38
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