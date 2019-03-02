ATSO’da Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) bağlı olan Aksaray Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu seçimi gerçekleşti.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimde, Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) yeni dönemdeki başkanı oyların çoğunluğunu alan Berrin Özan olurken, başkan yardımcılıklarına Sedef Özdal, Tuğba Bozkurt, Yasemin Akın seçildi. KGK üyeleri sonucun Aksaray iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundular. Aksaray’da kadın girişimciliğin önemini artırarak çalışmalar yapacaklarını belirten Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Özan, “Yuvayı kadın kurar sözü ne kadar doğruysa toplumu da aslında girişimci kadınlar kurmaktadır. Kadınlarımız evin merkezinde olduğu gibi hayatın da merkezindedir. Günümüz dünyasında da hayatımızın en önemli merkezlerinden biri de iş dünyasıdır. Biz kadınlar evde geçirdiğimiz vaktin daha çoğunu işyerlerimizde geçiriyoruz. O zaman Aksaray kadın girişimcilerini kendi fıtratlarındaki meslek gruplarının başına geçirmek için çareler bulmak zorunda ve şehrimiz genelinde kadın girişimciliğin önemini artırmalıyız. Türkiye’de kadın çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalar, girişimci iş kadınlarının yarısından fazlasının ticaret sektöründe girişimci olduğu, genellikle 30-39 yaş diliminde yer aldığı ve yarısına yakınının eğitim düzeyinin sadece lise eğitimi düzeyinde kaldığı ve genellikle kentli olduklarını ortaya koymaktadır. Bizler başta eğitim olmak üzere her alanda kadınlarımızın sayılarını artırmalıyız” dedi.