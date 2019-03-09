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ATSO’da dijital dönüşüm konferansı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile dijital sektörün paydaşlarının iş birliği ile düzenlenen “Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" eğitimleri ATSO konferans salonunda gerçekleştirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
ATSO’da dijital dönüşüm konferansı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile dijital sektörün paydaşlarının iş birliği ile düzenlenen “Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" eğitimleri ATSO konferans salonunda gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklama yapan, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat Eğitimleri, TOBB himayesinde ve sektör paydaşlarının destekleri ile 81 ili kapsayacak şekilde planlanmış ve ilimizde de Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamızın ev sahipliğinde yoğun katılım sağlanarak gerçekleşmiştir. Bu eğitimler Dijital alanda her ilimizdeki STK’ların organizasyonel katkıları ve iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve eğitimlerin temel amacı olarak KOBİ’lerimiz için dijital dünya da iş yapabilme ve e-ticaret ekosisteminin onlara sağlayacağı faydaların farkındalığını ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca, E-ticaret Ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmaya kadar birçok konuya ev sahipliği yapmakta olduğu düzenlenen bu eğitimlerde anlatılmaktadır” dedi.


Güncel ve yaşanmış tecrübelerin paylaşıldığı tam kapsamlı dijital dönüşüm eğitimlerinin katılımcılara yeni iş modellerini hazırlayıp eğitimin Aksaray’ın en kapsamlı eğitimleri arasında yerini aldığını belirten Başkan Göktaş, “Bugüne kadar sektörlerimize ve şehrimiz sanayisine, iş dünyasına yönelik olarak en iyi eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bizim Aksaray’dan isteğimiz büyük emekler verilerek hazırlanan bu eğitimlerimize daha fazla katılım sağlanmasıdır. Odamızın web sitesi, sosyal medya hesapları ve irtibat numaralarını arayarak ve takip ederek sürekli bilgi sahibi olsunlar ki iş hayatında ve hayatlarının bir bölümünde işlerine yarayacak olan eğitimlerimizi kaçırmasınlar” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
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