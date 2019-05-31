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ATSO Başkanı Uslu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Bayramı’nı mesaj yayımlayarak kutladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:48
ATSO Başkanı Uslu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Bayramı’nı mesaj yayımlayarak kutladı.


ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, iyilik ve güzelliklerle dolu, yardımlaşma ve paylaşmanın en özel ayının bitişiyle birlikte eriştikleri Ramazan Bayramı’nın, huzur, kardeşlik ve tüm yıla yayılacak birlik, beraberlik bilincine vesile olması temennisinde bulundu.


Ramazan Bayramı’nın her bireyde çok özel bir yer ve anlam ifade ettiğini belirten Başkan Uslu, “Milletlerin bütünleşmesinde, güzelliklerin ve huzurun paylaşılmasında, önemli milli ve dini günler vardır. Bizleri bir ve diri tutan, inanç dünyamızın güzelliğini ve berraklığını yansıtan Ramazan Bayramı da bunlardan biridir. Bayramlar, küskünlüklerin ve kırgınlıkların yerini sevgiye, dostluğa terk ettiği özel günlerdir. Kardeşliğin, barışın, birlik ve bütünleşmenin yeniden şuurlu bir şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda inanç ve kültürümüzün fertler arasında en güzel şekilde paylaşıldığı günlerdir. Ramazan Bayramı’nın tüm üyelerimize Adıyamanlı hemşerilerimize huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın gönüllere umut serptiği, huzurun, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı diliyoruz. Ramazan Bayramı’nın özellikle coğrafyamızda süregelen savaş iklimini ve olumsuz olayların son bulması, ülkemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin tesisine vesile olmasını temenni ediyor, tüm üyelerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyor, mutluluk dolu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:48
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