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Kadın - Aile Atom içeceği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Atom içeceği tarifi, nasıl yapılır?

Çeşitli meyvelerden hazırlanan atom

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:32:00 - 2021-12-02 21:57:19
Atom içeceği tarifi, nasıl yapılır?

Bol vitaminli bir enerji içeceği olan atom, Mersin ve alanya'da sıklıkla yapılan bir tariftir.

Atom içeceği tarifi için malzemeler

  • 1 adet ayva
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 adet armut
  • 1 adet kivi
  • 1 adet muz
  • 3 adet havuç
  • 1 adet mandalina
  • 8-10 adet kırmızı üzüm tanesi
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 su bardağı süt

Atom içeceği tarifi Nasıl yapılır?

Atom içeceği hazırlık aşamasına başlarken öncelikle ayva, armut, elma ve havuçları yıkayın ve saplarını kesin. Ardından meyveleri küp küp doğrayın. Kivi ve mandalinanın kabuklarını soyun. Ayva, armut, elma, üzüm ve havucu, katı meyve sıkacağından geçirin. Meyve sularını blender'a alın ve üzerine dilimlenmiş muzları ekleyin. Son olarak 2 yemek kaşığı balı ve yarım su bardağı sütü ekleyip, blenderdan geçirin ve dilerseniz içine buz kıracağıyla parçaladığınız buzları atıp servis edin.

Afiyet olsun...

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