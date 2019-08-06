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Atom bombası kurbanları Hiroşima’da anıldı

Dünyada ilk atom bombasının atıldığı Japonya’nın Hiroşima şehrinde kurbanlar saldırının 74.

06 Ağustos 2019 Salı 09:38
Atom bombası kurbanları Hiroşima’da anıldı

Dünyada ilk atom bombasının atıldığı Japonya’nın Hiroşima şehrinde kurbanlar saldırının 74. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


2. Dünya Savaşı’nın son perdesinde tarihin akışını değiştiren dünyanın ilk atom bombası saldırısının 74. yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybedenler Japonya’nın Hiroşima şehrindeki Barış Anıtı Parkı’nda anıldı. Bugün yerel saat ile 08.00’de başlayan törene, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 92 ülkeden temsilciler ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları dahil binlerce kişi katıldı. ABD’nin Hiroşima’da kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı saat olan 08.15’te sessizliğe bürünen katılımcılar, saygı duruşu ile kurbanları andı. Törende, atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 319 bin 186 kişinin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı’na asıldı.



Japonya hükümetine çağrı yaptı


Törende, hazırlanan barış deklarasyonunu kamuoyuyla paylaşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Hiroşima’ya atom bombası atıldığında 5 yaşında olan ve hayatta kalmayı başaran bir kız tarafından yazılan bir şiiri okudu. Matsui, Japonya hükümetini atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve sayıları giderek azalan ’Hibakusha’ların sesine kulak vererek, nükleer silahları yasaklamak için gerekli BM antlaşmasını imzalamaya çağırdı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hazırlanan pasifist Japonya anayasasına vurgu yapan Matsui, "Japonya liderlerini, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için sonraki adımı atmakta öncü rol oynayarak, Japon anayasasının pasifizmini ortaya koymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.



’Hedefimiz aynı, yaklaşımımız farklı’


ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği antlaşmaya atıfta bulunan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise Japonya’nın söz konusu BM antlaşmasına katılmayacağını belirtti. Shinzo Abe, antlaşmanın nükleer silahsızlanma hedefinin Japonya’nınkilerle aynı olduğunu ancak yaklaşımlarının farklı olduğunu vurguladı.


Nükleer silahların olmadığı bir dünyaya yönelik çabalarını sürdürme sözü veren Abe, "Nükleer silahı bulunan devletler ile nükleer silahı olmayan devletler arasında bir köprü görevi görmeye kararlıyız. Taraflar ile işbirliğini sağlayarak diyalog kurma konusunda ısrar ediyor ve küresel toplumun çabalarına öncülük ediyoruz" şeklinde konuştu.


Törenin sonunda Hiroşima sakinlerinden oluşan yerel koro, düzenlenen anma törenlerinde her yıl çalınan barış şarkısını çaldı.



Tarihin ilk atom bombası


6 Ağustos 1945’te ABD tarihte ilk kez Japonya’ya karşı "Little Boy/Küçük Oğlan" adlı atom bombasını Hiroşima’da kullanmış, 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya, atılan ilk atom bombasının oluşturduğu şoku henüz atlatamamışken, tarihler 9 Ağustos 1945’i gösterdiğinde bu kez "Şişman Adam"ın oluşturduğu yıkımla yüz yüze gelmişti. Nagasaki’ye atılan ikinci atom bombasının ardından ise yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:38
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