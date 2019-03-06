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ATO’dan üyelerine işitme testi

Ankara Ticaret Odası (ATO), ’3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’ nedeniyle kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak için bir hafta boyunca ATO üyelerine ’işitme testi’ imkanı sunuyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:07
ATO’dan üyelerine işitme testi

Ankara Ticaret Odası (ATO), ’3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’ nedeniyle kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak için bir hafta boyunca ATO üyelerine ’işitme testi’ imkanı sunuyor.


ATO 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesinin Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (DİEF) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri program çerçevesinde ATO hizmet binası içine ’İşitme Testi Noktası’ kuruldu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, her iki kulağın duyma seviyesini ölçen kioskların yer aldığı ’İşitme Testi Noktası’nı ziyaret etti. Görevlilerin yardımıyla işitme testi de yaptıran Baran, işitme kayıplarında erken teşhisin önemine vurgu yaparak, işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 60’ının önlenebilir olduğunu söyledi. İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümünün bireylerintoplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmasını sağladığını ve yaşam kalitesini artırdığını anlatan Baran, "Toplumla sağlıklı iletişimin temelini işitme ve konuşma fonksiyonu oluşturur. Konuşma ise sağlıklı bir işitme ile sağlanabilir" dedi.


Dünyada 360 milyon, Türkiye’de de 2,5 milyon işitme engelli bireyin bulunduğuna dikkat çeken Baran, işitme cihazı kullanım oranlarında Türkiye’nin çok gerilerde olduğunu söyledi. ABD’de işitme sorunu yaşayan bireylerin yüzde 20’sinin cihaz kullandığını belirten Baran, Türkiye’de 750 kişiden sadece bir kişinin cihaz kullandığını kaydetti. Baran, “İşitme cihazları özür değildir” açıklamasında bulundu.


İşitme cihazı endüstrisinin kaliteli, güvenli ve şık tasarımlar üreterek işitme sağlığına çok büyük katkılar sunduğunu anlatan Baran, bu cihazların kulak içinde görünmeyen estetik yapılarıyla dışarıdan fark edilmediklerini kaydetti. Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle ATO’ya kiosk kurarak işitme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Baran, “Üyelerimizin işitme sorunu varsa ve erkenden çözümüne yönelik tedavi programlarını başlatırlarsa sağlıkları açısından faydalı olur” ifadelerini kullandı.


Ziyareti sırasında Baran’a Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, DİEF Genel Başkan Yardımcısı Makbule Atlı ile işitme testlerinin sağlayıcısı İş Geliştirme ve Strateji Koordinatörü Haldun Taşlıca, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu ve Komite Başkan Yardımcısı Ekrem Akdoğan eşlik etti. İşitme Testi Noktası, ATO üyelerinin işitme testi yapabilmeleri amacıyla bir hafta süreyle ATO’da hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:07
  1. doğa

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