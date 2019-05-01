ATO’dan meclis ve komite üyeleriyle, personeline ehliyet ve kimlik değiştirme kolaylığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) organ üyeleriyle personelinin kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için, geçici hizmet merkezi kurdu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim ile birlikte geçici hizmet merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görevli personel Recep Coşkun’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Baran, “Hizmeti merkezimize kadar taşıyan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

ATO’nun hizmetlerini dijital ortama taşıyarak üyelerin işlemlerini hem kolaylaştırdığını hem de zaman kazandırdığının altını çizen Baran, “Meclis ve komite üyelerimizle personelimize kimlik ve ehliyet değiştirme hizmeti odamızda veriliyor. Sunduğumuz bu kolaylıkla onların da zamanlarını işlerine ayırmaların sağladık” ifadelerini kullandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ATO’da geçici hizmet merkezi kurmasının önemine dikkat çeken Baran, “Bürokrasiyi hantallıktan kurtaran hükümet, hizmeti de üyelerimizin ayağına getiriyor” diye konuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Geçici Hizmet Merkezi ATO’da 10 Mayıs 2019 tarihine kadar faaliyet gösterecek.