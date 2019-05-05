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ATO Meclisi Çanakkale’de Duatepe için incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında ATO Meclisi, Ankara ili oda ve borsa başkanlarından oluşan bir heyet, Çanakkale’ye bir günlük ziyaret gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:55
ATO Meclisi Çanakkale’de Duatepe için incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında ATO Meclisi, Ankara ili oda ve borsa başkanlarından oluşan bir heyet, Çanakkale’ye bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. Çanakkale muharebe alanlarını ziyaret eden heyet, Polatlı Duatepe için incelemelerde bulundu.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti havaalanında Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen karşıladı. Baran ve beraberindeki heyet, ilk olarak Gelibolu Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Namazgah Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyası, Rumeli Mediciye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Soğanlıdere Sargı Yeri’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde Çanakkale Savaşı’nın detayları hakkında da bilgi alan ATO heyeti, daha sonra Alçıtepe Sargı Yeri Müzesi, Kilitbahir Kalesi, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı’nı ziyaretti ederek, şehitlerin huzurunda dua okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında açılan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde 11 ayrı canlandırma odasında simülasyon teknikleriyle Çanakkale Savaşı’nın önemli kesitlerini izleyen ATO heyeti, Çanakkale Şehitlik Abidesi’ni ziyaret ederek, "Tarihin Destanı Çanakkale’yi Unutmadık" yazan pankart açtı. ATO Başkanı Baran ve ATO heyetinin Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretinde Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından Çanakkale konulu bir tiyatro gösterisi sunuldu.


ATO Başkanı Baran, 2005 yılından bu yana Çanakkale’ye tarihi yerinde öğrenmeleri için 35 bin öğrenci getirdiklerini söyledi. Baran, “Bu toprakları nasıl ve ne zorluklarla edindiğimizi evlatlarımızın bilmesi gerekiyor. Seyit Onbaşı 215 kilogramlık mermiyi kaldırırken hepimiz biliyoruz ki onu iman gücü kaldırdı. Biz öyle bir milletiz ki ihtiyaç olunca sahneye çıkıyoruz. Bunu Çanakkale’de de yaptık, 15 Temmuz’da da yaptık. Biz ihtiyaç olduğunda kendimizi tankın topun tüfeğin önüne atarız. Yeter ki vatan sağ olsun" diye konuştu.


Şair Mehmet Akif Ersoy’un ’Çanakkale Şehitleri’ne’ isimli şiirini okuyan Baran’a tiyatro grubu adına Abdulkadir Katra tarafından 57. Alay Sancağı hediye edildi.



Duatepe için inceleme


ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Duatepe’ye örnek olması amacıyla Çanakkale’de incelemelerde bulundu. Çanakkale’ye 14 yılda 35 bin öğrenci gönderdikten sonra bu yıl Polatlı Duatepe’ye 3 bin öğrenci gönderdiklerini kaydeden Baran, “Milletimiz düşmana Çanakkale’yi geçirmedi, İstanbul, Duatepe’yi geçirmedi Türkiye kurtuldu” dedi.


Çanakkale gezisinde ATO Başkanı Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Halil İlik, Nuh Acar, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya ile meclis üyeleri eşlik etti. Ziyarette ayrıca Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir ve Şereflikoçhisar Ticaret Borsası Başkanı Levent Koçak yer aldı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:55
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