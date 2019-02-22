0553 313 94 23

ATO heyeti Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, üretimin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde güçlü bir ekonomi ve gelecek inşa etmenin şartlarından biri nitelikli iş gücünü geliştirmektir.

22 Şubat 2019 Cuma 11:34
ATO heyeti Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, üretimin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde güçlü bir ekonomi ve gelecek inşa etmenin şartlarından biri nitelikli iş gücünü geliştirmektir. Bunun da yolu mesleki eğitimden geçiyor” dedi.


İş gücünü nitelikli hale getirmek için eğitimler düzenleyen Ankara Ticaret Odası, mesleki eğitim konusunu da gündeminden düşürmüyor. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Komisyon Başkan Yardımcısı Musa Beşparmak ve ATO’nun 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erdinç Baysal ve ATO 8 No’lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Soylu ve Tekin Uğurlu ile birlikte Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi.


Başkent’in örnek okulları arasında yer alan, son teknoloji ile donatılmış atölyelerde eğitim verilen liseyi gezen Aktay ve beraberindeki heyet, okul müdürü Orhan Yılmaz’dan bilgi aldı.


Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilere mesleki eğitim veren örnek bir lise olduğunu kaydeden ATO Başkan Yardımcısı Aktay, mesleki eğitimin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de iş arayanlarla eleman arayanların birbirine denk gelmediğini, hemen her sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını kaydeden Aktay, “Asıl sorun işsizlik değil mesleksizlik. Günümüzde ara eleman olarak istihdam etmek üzere yetişmiş çalışan bulmak çok zor. Bu sorunu aşabilmemiz için meslek liselerine memleket meselesi olarak bakmamız gerekiyor. Meslek liselerinin önemini ne kadar çok anlatır, buna ne kadar çok önem verirsek ara eleman sorununu çözeriz” ifadelerini kullandı. Aktay, üniversitelerden mezun olanların iş bulmakta zorlanırken meslek liselerinden mezun olanların daha kolay istihdam imkanı bulduğuna dikkat çekti.


ATO olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve bu nedenle ATO bünyesinde Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu kurduklarını ifade eden Aktay, komisyonun mesleki eğitim ve iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi üzerine çalışmalar yaptığını anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'nda
    1. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    2. Turkcell’den yatırım atağı
    3. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    4. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    5. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    6. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    7. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    8. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    9. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    10. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    11. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    12. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    13. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    14. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    15. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    16. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    17. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    18. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    19. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    20. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    21. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    22. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    23. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    24. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    26. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    27. İslam okulları Hollanda’nın en..
    28. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    29. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    30. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...