ATO heyeti Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, üretimin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde güçlü bir ekonomi ve gelecek inşa etmenin şartlarından biri nitelikli iş gücünü geliştirmektir. Bunun da yolu mesleki eğitimden geçiyor” dedi.

İş gücünü nitelikli hale getirmek için eğitimler düzenleyen Ankara Ticaret Odası, mesleki eğitim konusunu da gündeminden düşürmüyor. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Komisyon Başkan Yardımcısı Musa Beşparmak ve ATO’nun 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erdinç Baysal ve ATO 8 No’lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Soylu ve Tekin Uğurlu ile birlikte Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Başkent’in örnek okulları arasında yer alan, son teknoloji ile donatılmış atölyelerde eğitim verilen liseyi gezen Aktay ve beraberindeki heyet, okul müdürü Orhan Yılmaz’dan bilgi aldı.

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilere mesleki eğitim veren örnek bir lise olduğunu kaydeden ATO Başkan Yardımcısı Aktay, mesleki eğitimin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de iş arayanlarla eleman arayanların birbirine denk gelmediğini, hemen her sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını kaydeden Aktay, “Asıl sorun işsizlik değil mesleksizlik. Günümüzde ara eleman olarak istihdam etmek üzere yetişmiş çalışan bulmak çok zor. Bu sorunu aşabilmemiz için meslek liselerine memleket meselesi olarak bakmamız gerekiyor. Meslek liselerinin önemini ne kadar çok anlatır, buna ne kadar çok önem verirsek ara eleman sorununu çözeriz” ifadelerini kullandı. Aktay, üniversitelerden mezun olanların iş bulmakta zorlanırken meslek liselerinden mezun olanların daha kolay istihdam imkanı bulduğuna dikkat çekti.

ATO olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve bu nedenle ATO bünyesinde Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu kurduklarını ifade eden Aktay, komisyonun mesleki eğitim ve iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi üzerine çalışmalar yaptığını anlattı.