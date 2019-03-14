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ATO Başkanı Baran’dan "nöbetçi noterlik" teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Nöbetçi noter uygulaması sayesindehafta içi yoğun olan üyelerimiz işinden olmayacak.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
ATO Başkanı Baran’dan "nöbetçi noterlik" teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Nöbetçi noter uygulaması sayesindehafta içi yoğun olan üyelerimiz işinden olmayacak. Cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri hizmet verecek" dedi.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 6 Nisan tarihi itibariyle “nöbetçi noter” uygulamasına geçileceğini açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Noter işlemi gerektiren bir işe başlamak veya tamamlamak için hafta başını beklemek gerekmeyecek. Böylece üyelerimiz zamandan tasarruf edecek, bekleme ve gecikmeler son bulacak. İş hayatına dinamizm gelecek, piyasalar canlanacak” dedi. Baran, uygulama için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Türkiye Noterler Birliği’ne teşekkür etti.


Baran, ‘nöbetçi noter’ uygulamasının reel sektörde ticaretin kesintisiz sürmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. ATO üyelerinin noterlerin hafta sonu çalışmasına ilişkin taleplerini birkaç ay önce dosya halinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sunduklarını hatırlatan Baran, “Adalet Bakanımız Sayın Gül iş dünyasının sesine kulak verdi” dedi.


ATO üyelerinin şirket kuruluşu, mal alım satımı, vekaletname, onay veya sözleşme gibi birçok konuda noterlik hizmetlerine sık sık başvurduğunu, noterlerin hafta sonu kapalı olmasının ticari hayatta kesintilere neden olduğunu anlatan ATO Başkanı, hükümetin iş ve yatırım ortamını iyileştirme ve kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baran, "Nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta içi yoğun olan üyelerimiz işinden olmayacak. Cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri hizmet verecek. Noter işlemi gerektiren bir işe başlamak veya tamamlamak için hafta başını beklemek gerekmeyecek. Böylece üyelerimiz zamandan tasarruf edecek, bekleme ve gecikmeler son bulacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
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