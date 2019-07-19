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ATO Başkanı Baran’dan Alper Taşdelen’e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
ATO Başkanı Baran’dan Alper Taşdelen’e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ATO Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi. Ziyaretinde Baran’a Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, ATO Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil eşlik etti. Yeniden seçilmesinin ardından çalışmalarına hızla devam eden Taşdelen’i kutlayan Baran, Ankara’nın yıllardır fırsat verilmeyen savunma sanayiinden eğitime, termal turizmden doğa sporları ve tarihi dokusuna pek çok alanda önemli bir merkez olduğuna vurgu yaparak, “Başkentimizi layık olduğu yere taşımak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız” dedi.


Baran’ın sözlerine katıldığını belirten Taşdelen, Türkiye’de bir dönem kentlerin fetih mantığıyla yönetildiğinden söz ederek, “Geleceğe bırakacağımız eserlerle yaşanabilir planlı bir kent için bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.


Taşdelen, Ankara’ya kazandırılacak önemli bir eser üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, Kurtuluş Savaşı Müzesi projesi hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
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