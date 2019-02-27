ATO Başkanı Baran “Vergide Dijital Dönüşüm” panelinde konuştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-maliye uygulamalarıyla vergi sisteminde dijital dönüşüm yaşandığını belirterek, "Vergi sistemindeki dijitalleşme, iş dünyası için büyük fayda sağladı. Bilgisayar başında vergiyle ilgili her konuyu halletmek, harcadığımız zamanı ve maliyeti azalttı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Grand Ankara Oteli’nde düzenlenen ’Mükellef Odaklı Vergicilik ve Vergide Dijital Dönüşüm Paneli’nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Vergi toplamadaki başarının ülke ekonomilerinde üretilen mal ve hizmetlerin düzeyi ile üretim faktörlerinin gelir ve fiyatlarını etkilediğini kaydeden Baran, gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Milli Hasıla’nın yarıya yakınının vergi gelirlerinden oluştuğunu söyledi. Baran, “Örneğin 2017 yılı verilerine göre, Danimarka ve Fransa’da vergi gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla’daki oranı yüzde 46, Belçika ve İsveç’te yüzde 44 seviyesinde. Türkiye’de ise yüzde 10’lar seviyesinden yüzde 25 seviyesine yükselmiş durumda. Bu gelişmede, Hazine ve Maliye Bakanlığından başlayan ve Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarına yansıyan iş yapma mantığındaki değişimin yanı sıra, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişimin de payı var” diye konuştu.

“Vergi mükelleflerinin gönüllü uyum seviyesi arttı”

Kamu hizmetlerinde yeni teknolojilerden yararlanıldığını vurgulayan Baran, Türkiye’de e-devlet, e-dönüşüm, e-maliye uygulamalarının vatandaş odaklı hizmet anlayışı olduğunu söyledi. Baran, Gelir İdaresi Başkanlığının hayata geçirdiği yeniliklerle vergi sisteminde dijital dönüşüm yaşandığını söyleyerek, mükellef odaklı bir anlayışın ortaya çıktığını dile getirdi. Baran, "Vergi sistemindeki dijitalleşme, iş dünyası için büyük fayda sağladı. Bilgisayar başında vergiyle ilgili her konuyu halletmek, harcadığımız zamanı ve maliyeti azalttı. Bu gelişmeler, iş dünyası ile vergi daireleri arasındaki mesafeyi kapatıp, iş birliğini artırdı. Artık iş adamı sorununu anlattığında karşısındaki görevli anlıyor. Teknolojinin doğru kullanımı, vergi mükelleflerinin gönüllü uyum seviyesini de artırdı” dedi.

ATO’nun da Dijital Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdiğini anlatan Baran, “Üyelerimiz Odamıza gelmeden bir tıkla belgelerini internet üzerinden alabiliyorlar. Bu hizmet sayesinde hem üyemiz zamandan tasarruf etmiş oldu, hem de iş yükümüz hafifledi. Bu belgeleri e-Devlet’ten de doğrulatmak mümkün. e-Devlet kapısında yer alan ilk ve tek Oda unvanına sahibiz. Mobil ATO uygulamasını hayata geçirdik. Mobil ATO uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen üyelerimiz duyurular ve etkinliklerden anında haberdar oluyorlar ve bizimle doğrudan iletişime geçebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Ödemesine sadık mükellefe ödül talebi

Devlete ödemesine sadık kalan mükellefler için özendirici bir uygulama olması gerektiğine de dikkat çeken Baran, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetimiz gerekli düzenlemeyi yaptı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından böyle bir uygulama başlatıldı. Beyannamelerini vaktinde vermiş mükelleflere gelir ve kurumlar vergisinde yüzde 5’lik bir indirim getirildi. Bu indirimde bir alt sınır vardı. Şimdi bu konuda da iyileştirme yapılıyor. Limitte bir değişiklik yapılarak daha geniş kitlelerin bu uygulamadan faydalanması sağlanacak. İş dünyası olarak, vergi mükellefleri olarak bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Benim gibi vergi yükümlülüğünü yerine getiren mükelleflerin bu gayretlerinin karşılıksız kalmaması çok önemli. Demek ki devlet benim vergi konusundaki özenimin farkında ve benim bu özenimi takdir ediyor diye düşünüyor ve mutlu oluyorum. Bu düzenlemenin geniş kitleleri kapsaması devletle vatandaş arasındaki bağın güçlenmesi açısından da çok olumlu olacağına inanıyorum.”

Toplantıda Gelir idaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş da bir konuşma yaparak, mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için gerekli uygulamaları geliştirdiklerini bildirdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükellef odaklı anlayış çerçevesinde vergi dairelerindeki fiziki ortamı iyileştirdiklerini ve ortak vezne uygulamasına gittiklerini belirterek, mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak için vergicilikte dijital odaklı dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.