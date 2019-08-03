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ATO Başkanı Baran: “Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yükseldi”

Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerli ve milli firmaları, savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere faaliyet yürüten Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) Ankara Ofis açılışına katıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
ATO Başkanı Baran: “Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yükseldi”

Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerli ve milli firmaları, savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere faaliyet yürüten Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) Ankara Ofis açılışına katıldı.


Ankara Teknopark’ta gerçekleşen SAHA İstanbul’un Ankara Ofisi açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin ve çok sayıda sanayici katıldı.



"Yerlilik oranı 15 yılda yüzde 20’lerden yüzde 60’lara geldi"


Açılışta bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu, bu sebeple yıllar boyunca ülke kaynaklarının, ülkenin bekasını devam ettirmek için terörle mücadelede harcandığını söyledi. Baran, Türkiye’nin savunma sanayi açısından 15 yılda inanılmaz bir noktaya geldiğini belirterek, "15 yıl önce yerlilik oranı yüzde 20’lerde iken şimdi 60’lara geldi. Şimdi kendi silahımızı büyük oranla yerlileştirebiliyoruz" dedi.


Dünyadaki 100 savunma sanayi şirketinden 4’ünün Ankara’da olduğunu hatırlatan Baran, SAHA’nın attığı bu adımla İstanbul ve Ankara’nın, "Bu işi daha iyisiyle nasıl yaparız?" niyetiyle güçlerini birleştirdiğini ve bunun ülkemiz için çok önemli bir adım olduğu ifade etti.


Açılış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit,SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin de birer konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından, Bayraktar ATO Başkanı Baran’a plaket takdim etti. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2. büyük sanayi kümelenmesi olan saha İstanbul, Pendik ve DESB Deliklikaya Sanayi Bölgesi’ndeki irtibat ofislerinin ardından üçüncü ofisini Ankara’da açtı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
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