ATO Başkanı Baran: "Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019’dan umutluyuz"

Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği istişare toplantısı, inşaat sektörünü bir araya topladı. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019’dan umutluyuz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektörünün 2018 yılının üçüncü çeyreğinde küçüldüğünü ve konut satışlarının gerilediğini belirterek, “Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019’dan umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliği ile çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

ATO Congresium Hizmet Binasında, 35 no’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi, inşaat sektörünün temsilcilerinin katıldığı "sektörel istişare toplantısı" düzenledi.

Baran, inşaat sektörünün sadece yapıları değil, ürettiği gelirle ülkenin geleceğini de inşa ettiğini söyledi.

Konut satışlarının 2018 yılının son döneminde azaldığını belirten Baran, "2018 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 2.41 oranında azaldı. Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliği ile çözeceğiz" diye konuştu

ATO’da 5 ayrı komiteye üye yaklaşık 30 bin üyenin inşaat sektöründe faaliyette olduğunu bildiren Baran, komitelerin sektörün sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm ortaya koyduğunu bildirdi.

Müteahhitlerin yaşadığı sorunlara çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Baran, "Müteahhitlerin bürokrasi ile uğraşan değil bürokrasiden destek alan bir noktaya gelmesi için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Baran, sektörde oluşan sorunları daha geniş şekilde ele almak için "İnşaat Sektörü Çalıştayı" yapma konusunda katılımcılardan görüş topladı.

Yapılan toplantıya, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Halil İlik ve Nuh Acar, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı ve ATO’nun 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Meclis üyesi Tahir Tellioğlu, İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkanı Erdal İpek, Komite Başkan Yardımcısı Rais Çakan, aynı komitenin meclis üyesi Mustafa Şahin, 37 No’lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Alt Yapı Müteahhitleri Meslek Komitesi üyeleri Cafer Acar, Özer Venedik, 62 No’lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis üyesi Erdoğan Yıldırım ve sektör temsilcileri katıldı.