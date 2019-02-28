0553 313 94 23

ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:57
ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" dedi.


Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Baran, kantin işletmecilerinin kira artışı sorununa ilişkin bir yönetmelik çıktığını ve yönetmeliğin kantin işletmecilerini rahatlattığını söyledi. İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen "TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası"nı da değerlendiren Baran, "Üretim ve istihdam hepimiz için çok önemli. Hepimiz istihdam seferberliğine destek verelim" dedi.


Baran, devletin verdiği desteklere ilişkin bilgi sahibi olunması açısından "ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Kitabı" çıkarıldığını anımsattı. Baran, Ankara’da yapılmaya başlanılan fuar alanına ilişkin başta ulaşım olmak üzere bir takım sorunlar olduğunu da belirtti. Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine dair değerlendirme yapan Baran, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler toplanmıyor’ iddialarına yanıt
    1. Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler..
    2. "28 Şubat milletin iradesi ve..
    3. Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk,..
    4. Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması
    5. Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini..
    6. Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim..
    7. Merkez Bankası toplam rezervleri..
    8. "Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını..
    9. TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli..
    10. OKA Dönem Başkanı Varol: "Buzağı Can..
    11. "Ham kürkte ÖTV'nin kalkması kıymetli..
    12. Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı
    13. Bariyerlere çarpan otomobildeki emekli..
    14. Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü..
    15. Şampiyon sporculardan Jandarma Komando..
    16. "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini..
    17. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    18. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    19. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    20. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    21. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    22. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    24. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    25. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    26. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    27. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    28. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    29. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    30. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."