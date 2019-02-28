ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Baran, kantin işletmecilerinin kira artışı sorununa ilişkin bir yönetmelik çıktığını ve yönetmeliğin kantin işletmecilerini rahatlattığını söyledi. İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen "TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası"nı da değerlendiren Baran, "Üretim ve istihdam hepimiz için çok önemli. Hepimiz istihdam seferberliğine destek verelim" dedi.

Baran, devletin verdiği desteklere ilişkin bilgi sahibi olunması açısından "ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Kitabı" çıkarıldığını anımsattı. Baran, Ankara’da yapılmaya başlanılan fuar alanına ilişkin başta ulaşım olmak üzere bir takım sorunlar olduğunu da belirtti. Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine dair değerlendirme yapan Baran, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" açıklamasında bulundu.