ATO Başkanı Baran, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yarın AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak03 Mart 2019 Pazar 15:16
ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.
Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.
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