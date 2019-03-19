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ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro oyununu izleyerek andı

Ankara Ticaret Odası (ATO), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 11:23
ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro oyununu izleyerek andı

Ankara Ticaret Odası (ATO), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünü, Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konan, ‘Çanakkale Şehitleri’ ve ‘İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan ‘Mehmet Akif’ isimli oyunu izleyerek andı.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Küçük Tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen gösterim öncesinde ATO Meclis ve Komite Üyelerine hitap ederek, “Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi. Çanakkale Zaferi’nin tarihten silinmek istenen bir milletin birlik ve beraberlikle, sarsılmaz bir ruhla ortaya koyduğu mücadele olduğunu kaydeden Baran, "Çanakkale bıyığı bile terlememiş çocuklarını, saçlarını kınalayarak cepheye gönderen, esir yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bir milletin topyekun direnişinin destanı oldu. Milletin kahraman evlatları, en güçlü silahların, vatan aşkıyla savaşan bir orduyu yenemeyeceğini tüm cihana gösterdi" diye konuştu.



Çanakkale’ye 35 bin öğrenci


ATO olarak 10 yıldır 35 bini aşkın öğrenciyi Çanakkale’ye gönderdiklerini kaydeden Baran, “Öğrencilerimiz orada Çanakkale ruhunu görsün yaşasınlar, biz bu günlere nasıl geldik, bu vatan, bu topraklar kimlerin bize hediyesi bunu bilsinler diye Çanakkale’ye gönderiyoruz” dedi.



“15 Temmuz’da Çanakkale ruhu vardı”


Çanakkale’nin son asırda milletin istiklal ve istikbal için verdiği mücadelenin önsözü olduğunu kaydeden Baran, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkarak tankların önüne geçenlerde de Çanakkale ruhunun var olduğunu söyledi.


Mehmet Akif Ersoy’un, vatanın ve İslam ümmetinin felakete uğradığı dönemde, satırlarıyla gerçeği değerlendirip, sanatıyla tarihe damga vurduğunu, kanla yazılan destanı kalemle yüreklere nakşettiğini anlatan Baran, “Akif, ‘Çanakkale Şehitleri’ne şiiriyle Osmanlı İmparatorluğu’na ağıt yazarken; ‘İstiklal Marşı’ ile Türkiye Cumhuriyetini selamlamıştır. Bir milletin var olma mücadelesi her ne kadar Akif’in kaleminden yazıya dökülmüş olsa da bir milletin duygu ve düşüncelerinin ortak ifadesidir” dedi. Baran, konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ şiirini okudu.


Yaklaşık iki saat süren gösterinin ardından sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik eden Baran, Mehmet Akif karakterini canlandıran Alpay Ulusoy’a tüm oyuncular adına çiçek verdi. Baran, “Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurtuluş Savaşı’nın milli ruhunu, yazdığı İstiklal Marşı ile en güzel yansıtan şair, yazar, düşünür Mehmet Akif Ersoy’u ‘Mehmet Akif’ oyunu ile sahneye taşıdı. Remzi Özçelik’in yazdığı ve Cahit Çağıran’ın yönettiği ‘Mehmet Akif’ oyununda dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımını Çetin Atay, dans düzenini Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız yapıyor.


‘Mehmet Akif’ oyununu ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Meclis ve Komite üyeleri ile ATO çalışanları izledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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