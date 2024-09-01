ATM'ler için yeni dönem 2 Eylül'de başlıyor! Para çekme limiti...
Son yıllarda görülen yüksek enflasyon, bankaların ATM kullanımında önemli değişikliklere gitmesine neden oldu.
Bankalar, artan enflasyona karşın müşterilerinin nakit taleplerini karşılamakta güçlük yaşarken, bu durumun önüne geçebilmek ve banka veznelerinde sıra oluşmasına engellemek amacıyla ATM'lerden yapılacak günlük para çekme işlemlerinin limitleri yukarı çekilmişti.
Çok sayıda özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasına sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında alınan karar ile QR kod ile yapılacak işlemlerdeki limitler artırılmıştı. Ancak bu uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi, günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi, Eylül ayı itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu kıldı.
ATM'LERDEN PARA ÇEKİM LİMİTİ DEĞİŞİYOR
Bankacılık sektöründen alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir süre daha yeni banknot basımına kapıyı kapatmış olması, bankaların 2 Eylül tarihi itibarıyla para çekim limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olacak.
Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirirken, ATM'lerde yürürlüğe sokulacak yeni limitler şu şekilde...
Halihazırda günlük ücretsiz para çekme limiti 15 bin TL olan bankaların herhangi bir güncellemeye gitmesi beklenmezken, Eylül ayı itibarıyla 10 bin TL'lik sınırı kullanan bankaların, bu rakamı 15 bin liraya çıkaracağı öğrenildi. Özellikle emekli müşterilerin yaşadığı sorunun önüne geçmeyi amaçlayacak bu düzenleme, yaşanan ATM sorununu bir miktar çözecek olsa da, ATM'lerdeki en büyük problemlerden biri de tek tip banknot kullanımı oluyor.
ATM'LER O PARALARI KABUL ETMİYOR
Kur artışları sonrasında Türkiye'deki en yüksek banknotun yaklaşık 6 dolara kadar gerilemesine rağmen Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle almamaya devam ediyor.
Bu durum, ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açarken, her gün makinelere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, çözümü tek tip para kullanımına geçmekte buldu. Özel bankaların kullandığı ATM'lerin tamamına yakınında 10 ve 20 TL'lik banknotların kullanımı durdurulurken, bu bölümlere de 200 liralık paralar yerleştiriliyor.
Bununla birlikte son günlerde birçok banka, 10 ve 20 liralık slotları yeterli bulmayarak, 50 ve 100 TL'lik paraları da kullanıma kapatarak, ATM'lerden yalnızca 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.