0553 313 94 23

ATM’den para çekmek isteyen Rus vatandaşın 5 bin dolarını çaldılar

Fatih’te para çekmek için ATM’ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM’de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:13
ATM’den para çekmek isteyen Rus vatandaşın 5 bin dolarını çaldılar

Fatih’te para çekmek için ATM’ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM’de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler.


Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Vidinli Tevfikpaşa Caddesi üzerinde bulunan ATM’de meydana geldi. İddiaya göre, sabah 09.30 sıralarında kaldığı otelden çıkan Ahmad V. isimli Rus turist, para çekmek için otelin yakınındaki ATM’ye gitti. Para çekme işlemi sırasında problem yaşayan Ahmad V.’ye yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, Rus turistin kartını bırakıp otele dönmesi üzerine kartta bulunan 5 bin doları çekip kayıplara karıştılar. ATM’nin kartı yuttuğunu düşünerek bankasına haber vermek için otele dönen Ahmad V., hesabından 5 bin doların çekildiğini görünce dolandırıldığını anladı.


“Kartından 5 bin dolar civarında parayı boşaltmışlar”


Ahmad V.’nin kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen arkadaşı, “Parası çalınmış arkadaşımın. Kendisi Rusyalı. Sabah 10’da gitmiş karttan para çekmeye o anda çekememiş. Kartını yutmuş bankamatik. O anda birileri varmış yanında. Arap olduklarını zannediyor tiplerinden. Resim çekmişler 2-3 kişi. O anda karışmayın falan demiş ama şifresini almışlar galiba. Bu otele gelip bankasını arayana kadar, pasaportunu alana kadar otelden saat 10.30’da kartını boşaltmışlar. 5 bin dolar civarında” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    3. Avustralya, siber saldırıda dış..
    4. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    5. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    6. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    7. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    8. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    9. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    10. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    11. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    12. Trafo patladı
    13. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    14. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    15. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    16. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    17. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    18. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    19. Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına..
    20. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu
    21. Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren..
    22. Takla atan otomobil refüjdeki çukura..
    23. TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de..
    24. Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi..
    25. Teröristler ne yapacağını şaşırdı:..
    26. Eskişehirli sporculardan Almanya’da..
    27. Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli..
    28. Bolu’da hükümlülerin el emekleri..
    29. İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı
    30. Sakarya yerel seçim anket sonuçları..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!