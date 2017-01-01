Atmaca’dan 7 milyon liralık Macera Parkı

İstanbul Bahçeşehir’de imza attığı projelerle bölgenin gelişimine katkı sağlayan Atmaca Gayrimenkul, Bahçeşehir Göleti’ne komşu olarak hızla yükselen Bahçeşehir Park’ın yanına 7 milyon lira değerinde yatırımla Macera Parkı kuracak. Park tamamlandığında 400 kişi aynı anda oyun oynayabilecek. 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki parkta 18 metreden serbest düşüş de yer alacak.

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Adem Atmaca, “Su parkurları dışında birçok yarışma parkurunun yer alacağı 3 bin metrekarelik alanımız, sadece ailelere değil, şirketler arası müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Yine gölette yapımına başlayacağımız bölgenin en büyük macera parkı kimliğine sahip oyun parkurumuz dükkânlara olan ilgiyi daha da artıracak. Öte yandan; Bahçeşehir Park projemizin yatırımcılarına sağladığı katma değer de giderek artacak. Bölgeye ciddi bir ziyaretçi çekecek. Aylık ortalama 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.