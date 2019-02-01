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ATM dolandırıcılarına operasyon

Bankamatiklere yerleştirdikleri düzenek sayesinde 5 ilde vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı- Şüphelilerden ikisi hakkında sevk edildikleri mahkemece tutuklama kararı verildi

01 Şubat 2019 Cuma 11:23
ATM dolandırıcılarına operasyon

ANKARA (AA) - Bankamatiklere yerleştirdikleri düzenek sayesinde 5 ilde vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bazı kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarının boşaltıldığını belirleyen Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırıcılığın yapıldığı bankalara ait bankamatiklerdeki kameralar ile bunların çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, Ferhat G, Durmuş D, Hasan E. ve Tuncay Ç'nin, hazırladıkları düzenekleri Ankara, Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'deki çeşitli bankaların ATM cihazlarına yerleştirdiklerini ve para çekmek isteyen vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.

Kopyaladıkları kartlarla vatandaşların hesaplarını boşaltarak geçen yıl 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:23
  1. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. ATM dolandırıcılarına operasyon
  3. Bankamatik

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