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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

Kayseri'de düzenlenen şampiyonanın Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakalarına 106 binici katılıyor

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

KAYSERİ (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları, Kayseri'de başladı.

Talas Belediyesinin desteğiyle Akçakaya Mahallesi model uçak pistinde düzenlenen yarışlara kulüpleri temsilen 106 binici katılıyor.

İlk gün sporcular at binip yay çekti ve tabla parkurunda mücadele etti.

Federasyonun Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Talas ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Altı Okçuluk Türkiye Şampiyonasının doğu grubu eleme müsabakalarını gerçekleştirdiklerini ve 106 sporcu ile 50 atla burada bulunduklarını söyledi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinlerden oluşan 4 kategoride müsabakaların devam ettiğini, başarılı sporcuların bir üst turdaki elemelere katılacağını anlatan Suluoğlu, burada da başarı gösterenlerin yarı final ve finalde yarışma hakkı kazanacağını ifade etti.

Atlı okçulukta geçmişin ihtişamını geleceğe taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Suluoğlu, şunları söyledi:

"Şanlı tarihimizi, kültürel değerlerimizi ve maneviyatımızı kaybetmeden bunu gelecek nesillere aktarabilmek en büyük gayemiz ve çabamız. Kayseri'de 4 kulübümüz var. Bu bizi çok mutlu eden bir şey ama sayımızın daha artması gerekiyor. Biz daha genç nesillerin bu şekilde yönlendirilmesini, geleneksel sporlara da aileleri tarafından teşvik edilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasını yaklaşık 186 sporcu ile gerçekleştirmiştik. Bu yıl 232 sporcu ile meydanlardayız. Bu, gayet iyi bir artış. Atlı okçuluk gerek dizilerimizden gerek filmlerimizden esinlenerek gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Devlet büyüklerimizin bu konudaki çabaları da bizi gayet mutlu ediyor."

Eleme müsabakaları yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
  1. 1. Eleme Müsabakaları
  2. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
  3. Doğu Grubu
  4. kayseri

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