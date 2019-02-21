Atlı ciritte heyecan Ankara'da sürecek
- 2018 yılından ertelenen ligin C Grubu müsabakaları, yarın TJK 75. Yıl Hipodromu'nda başlayacak21 Şubat 2019 Perşembe 10:25
ANKARA (AA) - Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre 3 gün sürecek müsabakalar, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.
Grubu ilk sırada bitirecek takım Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.
C Grubu'nda, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.
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