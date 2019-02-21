0553 313 94 23

Atlı ciritte heyecan Ankara'da başalayacak

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da sürecek.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:25
Atlı ciritte heyecan Ankara'da başalayacak

 Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre 3 gün sürecek müsabakalar, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

Grubu ilk sırada bitirecek takım Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

C Grubu'nda, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:25
  1. Uşak
  2. Sivas
  3. Erzurum
  4. 2018 yılı Atlı CiritMüsabakaları
  5. Ankara
  6. atlı cirit
  7. TJK 75. Yıl Hipodromu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi
    1. Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi
    2. UEFA'dan, Barış Telli paylaşımı
    3. Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri..
    4. Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projeyi..
    5. Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş..
    6. Büyükşehir’in atletizm takımı Türkiye..
    7. İzmit’te 450 kadına daha sağlık..
    8. Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın..
    9. Maltepe’de bir kişi restorant..
    10. Muratpaşa’da Sanat Var’da Mart..
    11. İstanbul’da sahte enerji içeceği..
    12. Trabzon'da kültür sanat
    13. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    14. İP Mersin’de adaysız kaldı
    15. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    16. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    17. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    18. FETÖ'cü Kadir Gültepe'nin cezası belli..
    19. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    20. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı