Atlı ciritte heyecan Ankara'da başalayacak Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da sürecek.

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre 3 gün sürecek müsabakalar, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak. Grubu ilk sırada bitirecek takım Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. C Grubu'nda, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.

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