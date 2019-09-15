0553 313 94 23

Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları

- Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü, üst tura yükseldi

15 Eylül 2019 Pazar 14:53
Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları


SİVAS (AA) - Sivas'ta, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi.

Karşıyaka Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü mücadele etti.

Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübünün birinci olarak bir üst tura yükseldiği müsabakalarda, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü ikinci, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü üçüncü, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü dördüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, ata sporunun daha da gelişmesi noktasında önemli mesajlar verildiğini söyledi.

Sivas ve Erzurum Kongreleri'nin 100. yılı olduğunu dile getiren Ayhan, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. 100 yıl önceki ruhun diri tutulması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Ata sporumuzu mutlaka yaşatmamız lazım. Sivas Geleneksel Ata Sporları Merkezi kuruyoruz. Ata sporları merkezinin en önemli mihenk taşlarından biri de cirit müsabakalarının yapılacağı bir alan tahsis edeceğiz. Ata sporunu inşallah yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Ayhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, müsabakalarda dereceye giren takımlara ödül verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:53
  1. cirit
  2. Sivas
  3. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    4. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    5. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    11. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir