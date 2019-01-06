Atlı Cirit A Grubu müsabakaları Ankara'da sona erdi





ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit A Grubu müsabakaları sona ererken Uşak Genç Bozkuşlular finale yükseldi.

Ankara'da 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen müsabakalarda Uşak Genç Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Dadaş Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü mücadele etti.

Tüm rakiplerini mağlup eden Uşak Genç Bozkuşlular, 9 puanla A Grubu'nu lider bitirdi ve finalde mücadele etme hakkını kazandı.