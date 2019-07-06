0553 313 94 23

Atlı Birlik kapılarını İHA’ya açtı

Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, Ankara’daki merkezlerinde çok ciddi bir eğitimden geçiyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
Atlı Birlik kapılarını İHA’ya açtı

Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, Ankara’daki merkezlerinde çok ciddi bir eğitimden geçiyor. Merkez’de İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki görev yapacak atlı polis adayı memurların eğitimleri de veriliyor.


Ankara Emniyet Genel Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis atlı birliklerinin çalışmalarını İHA görüntüledi. Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, asayiş düzeninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası kanunsuz eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen atlar, binici polis memurlarıyla birlikte zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Atlı Polis birliğindeki personel 2 aşamalı eğitimden geçiyor. Bunlardan ilki Temel At Biniciliği eğitimi oluyor. Diğer eğitim ise İleri Düzey Binicilik şeklinde gerçekleşiyor. Eğitim verildikten sonra belirli görev bölgelerinde bulunan Polis Atlı Birliklerinde göreve başlanıyor. Atlı Birlikler kendi bünyesinde Sağlık Birimleri, Bakım Hizmetleri, binicilik ekibi ile idari ve mali işlerden oluşuyor.


Özellikle toplumsal olaylarda atların caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, marjinal grupların tespitleri ve izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında büyük rol oynuyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan personel, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor. Oluşan olaylar karşısında atlar işitsel ve görsel nesnelere karşı duyarlı olup takip edebiliyor, grupları çembere alıp dağıtmada etkin görev üstleniyor. Atlı Birlikler yaptıkları bu eğitimle, toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra, devriye görevi hizmetlerini de yürütüyor.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitim merkezi olarak kullanılan Polis Atlı Birlikleri, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlara eğitimlerini de veriyor. Bu personeller aldıkları eğitim sonucunda ihtiyaca binaen atamaları yapılarak görev bölgelerine gönderiliyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın da talimatları doğrultusunda Kızılay Bölgesi başta olmak üzere, mesire alanları ile yürüyüş parkları, belli başlı bölgeler ve ilçelerde atlı birliklere görevlendirmeler yapılıyor. Böylece vatandaşların huzur ve asayişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
    1. Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru..
    2. Kayserispor’un maç programı belli oldu
    3. Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde..
    4. Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
    5. Malatya'da korkutan ev yangını
    6. Başkale’de terör operasyonu
    7. Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor
    8. Bolu'da nükleer başlıklar ele geçirildi
    9. İltihaplı eklem romatizma tedavisi..
    10. Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
    11. California’da artçı sarsıntılar devam..
    12. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    13. Huzurevi sakinleri açık havada sinema..
    14. Altındağ pazarlarında sıkı denetim
    15. Eve giren yılan itfaiye ekiplerince..
    16. Çankaya’da üretimin adresi Karataş
    17. Yaz okulu, neşe dolu
    18. Anaç sazan balıklarından keçi gibi..
    19. Park halindeki minibüste 51 kilo 22..
    20. Çin’den Uygurlara kültürel soykırım
    21. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni..
    22. Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve..
    23. Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması..
    24. Çocuklar Kozan’ın tarihi turistik..
    25. Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu..
    26. Hipodromların Şampiyonları..
    27. İş adamlığından ‘Gerçek Napoliten..
    28. Başkan Demir: “İş makineleri sahaya..
    29. "Türkiye'de kültür turları patlamış..
    30. Yüzde 60'ı tamamlandı! 10 bin kişiye..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!