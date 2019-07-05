Atletizmde Kars rüzgarı esiyor

Romanya’da Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş’ın ardından Karslı atlet Kemal Yıldırım’da İsviçre’de madalya için koşacak.

7 Temmuz 2019 tarihinde İsviçre Cenevre’de yapılacak olan Avrupa Dağ Şampiyonasına katılmak üzere Kars’ da ayrılan Kemal Yıldırım, Büyükler kategorisinde Kars’ı ve Türkiye’yi temsil edecek.

Kemal Yıldırım, Akyaka ilçesi adına Kros Liglerinde, Yol yarışmalarında ve Pistlerde Kars ve Akyaka adına koşuyor. Lisanslı bir sporcu Kemal Yıldırım, İsviçre’de düzenlenecek olan Avrupa Dağ Şampiyonası’nda başarılı olacağını ve Türkiye’ye madalya ile döneceği sözü verdi.