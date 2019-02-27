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Atletizmde 13 madalya

- Milli sporcular, Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Minsk 20 Yaş Altı Salon Müsabakası'nda 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:16
Atletizmde 13 madalya


ANKARA (AA) - Milli atletler, Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Minsk 20 Yaş Altı Salon Müsabakası'nda 13 kez kürsüde yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te organize edilen müsabakalarda milli sporcular, 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Milliler, 25 branş sonunda yapılan puan sıralamasında ise Ukrayna, İspanya ve Belarus'un ardından 174 puanla dördüncü oldu.

İlk gün yürüyüşte Meryem Bekmez ve bin 500 metrede Tuğba Toptaş ile birincilik kazanan milli takım, ikinci günde de 2 bin metre su engelli mücadelesinde Murat Yalçınkaya ile ilk sırayı elde etti.

Gülle atmada 20.19'luk derecesiyle ikinci olan Alperen Karahan, yarışmada Türkiye 20 yaş altı rekorunu 20 metrenin üzerine taşıma başarısı gösterdi. Alperen, 6 kiloluk güllede 19.93 ile kendisine ait olan rekoru 20.19'a yükseltme başarısı gösterdi ancak Belaruslu rakibi Aleh Tamasevic, 20.47 ile yarışma rekoru kırınca, milli sporcu mücadeleyi ikinci sırada noktaladı.


- Nefise'ye doğum günü


Yarışmaların ikinci gününde 60 metre engelli finalinde ikinci sırayı alan milli atlet Nefise Karatay'a organizasyon komitesi sürprizi yaptı.

25 Şubat 2000 doğumlu Nefise, madalyasını aldıktan sonra podyumun önüne getirilen pastaya üfleyerek 19. yaşını kutladı.

Yarışmaların ardından Belarus Atletizm Federasyonu Başkanı Vadim Devyatovski'ye gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Belarus ekibini İstanbul'da yapılacak 18 Yaş Altı Salon Yarışması’na davet etti.

Milli takımın Minsk'te podyuma çıkan isimleri şöyle:

Altın:

Meryem Bekmez (5 bin metre yürüyüş)

Tuğba Toptaş (bin 500 metre)

Murat Yalçınkaya (2 bin metre engelli)

Gümüş:

Esra Yılmaz (3 adım atlama)

Mehmet Çelik (bin 500 metre)

Mert Osman Bilgin (60 metre engelli)

Nefise Karatay (60 metre engelli)

Alperen Karahan (gülle atma)

Bronz:

Selman İlhan (5 bin metre yürüyüş)

Berfin Barışer (2 bin metre engelli)

Samet Sağlam (uzun atlama)

Mesure Tutku Yılmaz (sırıkla atlama)

Rümeysa Ökdem (yüksek atlama)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:16
  1. Atletizm
  2. madalya
  3. Türkiye Atletizm Federasyonu
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
  5. Uluslararası Minsk 20 Yaş Altı Salon Müsabakası

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