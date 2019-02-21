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Atletizm yarışmalarında Sare Koleji şampiyon oldu

Kayseri’de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:23
Atletizm yarışmalarında Sare Koleji şampiyon oldu

Kayseri’de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.Öğrenciler okullarına 1 kupa ve 20 madalya ile döndü.


Özel Sare Anadolu Lisesi öğrencileri performansları ile göz doldurdu. Birçok dalda birincilik alan sporcular madalya ve kupayla ödüllendirildi.Özel Sare Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Sezer Şarvan, planlı ve özverili hazırlıklar sonrası başarının geldiğini bunda öğrencilerin yüksek motivasyonunda payı olduğunu belirtti. Şampiyonluk için yarıştıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Şarvan, kendilerine her zaman desteklerini esirgemeyen Sare ailesine teşekkür etti ve başarının bir ekip işi olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:23
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