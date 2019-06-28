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Atletizm Milli Takımı’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atletizm Milli Takım kadrosunu makamında konuk etti.

28 Haziran 2019 Cuma 17:01
Atletizm Milli Takımı’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atletizm Milli Takım kadrosunu makamında konuk etti.


Temmuz ayında İtalya’da yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları ve 23 Yaş altı Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Atletizm Milli Takımı, yöneticileriyle birlikte Başkan Sekmen’i ziyaret etti.


Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, milli takım hocaları ve sporcular, Başkan Sekmen’i hem Erzurum’da devam eden kamp çalışmaları ve hem de temmuz ayında yapılacak olan müsabakalar hakkında bilgilendirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Erzurum’da devam eden kampta 38 atletin bulunduğunu belirterek, bu atletler arasında dünya çapında derece sahibi Elvan Abeygelesse, 3 bin metre Engelliler Avrupa Şampiyonu Tuğba Güvenç ve yine Büyükler 3 bin metre Engelli Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya’nın da bulunduğunu kaydetti.


Başkan Sekmen’den “Yüksek İrtifa” vurgusu


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Atletizm Milli Takım sporcularına başarılar dileyerek, “Göstereceğiniz performansla göğsümüzü bir kez daha kabartacağınıza inanıyoruz” dedi.


Ziyarette, Erzurum’un neredeyse tüm spor dallarında bir kamp merkezine dönüşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Sekmen, “Sporda yüksek irtifa önemli bir faktör; bu bakımdan son yıllarda Erzurum bu yönüyle de ön plana çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak spora yönelik yaptığımız yüksek irtifa kamp merkezi yatırımlarımız, bu sürecin deyim yerindeyse lokomotifi oldu. Yine kış ve buz sporları alanında sahip olduğumuz altyapı ve yine yaptığımız yatırımlar, Erzurum’u artık bir sporcu yetiştirme ve kamp merkezi haline getirdi. Bu çalışmalarımız devam edecek, yatırımlarımız sürecek. Bu süreçte sporcularımızın elde ettiği dereceler de, kuşkusuz şevkimizi daha da arttıracak” diye konuştu.


Görüşmenin sonunda Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Atletizm Milli Takım formasını hediye ederken, Başkan Sekmen de milli sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:01
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