Atletizm Kız- Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi Bilecik’te, Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik’te, Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları sezonu faaliyet programında yer alan Atletizm Kız- Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Bilecik Edebali Stadı’nda düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüleri sahne olurken kız ve erkelerde kategorilerine göre dereye giden sporcular ödüllendirildi.

Yarışmalar sonrası dereceye giren sporculara Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından madalya, kupa ve başarı belgeleri takdim edildi. Yıldız, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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